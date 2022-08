Une vraie fête où les nombreux visiteurs de la Foire aiment repasser après une journée bien remplie. L’an dernier, les forains avaient déjà repris leurs quartiers sur la place communale mais la fréquentation du site avait été mitigée suite à l’absence de la foire. Retour donc comme avant le Covid, avec du monde, des sourires et du soleil durant ce long week-end."C’est une très bonne fête pour noussouligne Pascal qui gère un carrousel.Il y avait énormément de monde, c’est chouette de revoir la bonne humeur des gens. Sans ce Covid, on peut de nouveau exercer notre métier pleinement".

René, lui, vient de Mariembourg et gère une pêche aux canards. L’homme tire le même bilan que son acolyte."Bien évidemment très satisfait avec ce beau temps en plus. Les gens se sont montrés très sympathiques et nombreux. Dans ces conditions, c’est agréable de travailler".

La plus belle affluence de ces 14 dernières années

Vu la grosse affluence, les friteries tirent également un excellent bilan de ce week-end."Ça fait des années que je viens et il y a longtemps que je n’ai pas vu une telle fouleexplique Geneviève venue de Thimister.Nous sommes très satisfaits de nos ventes surtout que c’est notre première kermesse post Covid".

Un peu plus loin, Bertha est présente avec son camion de confiserie. En place à la fête depuis plus de 14 ans, l’habitante de Hogne tire également un beau bilan. Elle souligne d’ailleurs qu’elle n’a jamais vu une si belle affluence depuis sa participation à la kermesse de la Foire.

Une rentrée d’argent indispensable pour les associations

Cette fête 2022 marquait également le retour des traditionnelles buvettes. Tenues par les associations et clubs sportifs de la commune de Libramont, elles ont aussi fait le plein durant le week-end."Beaucoup de monde, surtout des jeunessouligne Jacques Coibion, le président du club de foot de Neuvillers.L’affluence est d’ailleurs plus importante qu’avant le Covid. Une rentrée d’argent importante pour un club de foot comme le nôtre".Même son de cloche du côté du Volley-club de Libramont."Nos ventes ici représentent tout le budget pour une saisonsouligne le président Richard Martin.On a donc souffert ces dernières années. L’affluence était bien plus importante qu’avant la crise sanitaire. C’est gai de revoir le sourire sur le visage des gens. Nous remercions la Commune pour l’emplacement et nous espérons autant de succès l’an prochain".Une kermesse qui semble donc être une réussite pour tout le monde.