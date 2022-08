Parmi les participants, Bastien Henoumont vient de vivre sa première expérience de la traction chevaline. C’est d’ailleurs tout simplement sa première participation à un concours sur la foire.

Comment avez-vous vécu cette première expérience?

Ce n’était pas évident. Le cheval était déconcentré par les bruits de la sono, par la présence du public et des autres chevaux. Il n’est pas dans ses conditions de travail habituelles. Sur le ring, il était un peu enfermé. Dans le bois, il a une autre motivation.

Quelles étaient les épreuves?

Il y avait un tronc d’arbre à manœuvrer. Le cheval s’est arrêté à cause du bruit. Il a été distrait par le public. Pour l’invention du diable, on s’est arrêté au troisième essai. Le cheval a marqué un arrêt. Ce qui est disqualifiant. Je suis un peu déçu, je pensais aller plus loin dans les épreuves.

De quelle manière aviez-vous préparé ce concours?

On s’est inscrit quinze jours à peine avant la foire. J’ai coupé des perches de sapins que j’ai mises en tas, en cônes pour entraîner le cheval. J’ai regardé sur Internet des vidéos des éditions précédentes du concours.

Présentez-nous Max, votre cheval. Il était abandonné à son propre sort?

Max est un cheval de trait brabançon. Il a dix ans. Quand son maître est décédé, Max est resté dans un champ sans être soigné. Il était dans un mauvais état physique. Je l’ai débourré il y a un an à peine et je dois dire qu’il progresse vite.

C’est un cheval de travail?

Non pas particulièrement. Je suis garagiste en machines agricoles. J’ai cinq chevaux de trait brabançons et j’ai aussi un cob normand. Je les fais travailler de temps en temps dans les champs et dans le bois. Je vis à Arlon et les chevaux se trouvent à Almeroth (Attert).

Vous renouvellerez l’expérience de la traction chevaline?

C’est une belle expérience. À refaire avec un bon entraînement, un peu différent. Maintenant que j’ai vécu le concours de l’intérieur, je le connais mieux. On se préparera autrement.