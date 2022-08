Marée humaine dans le cœur de la forêt pour le premier jour de Demo Forest (vidéo)

Un long chapelet s’égrène dès les parkings, pour ne jamais s’arrêter à travers tout le site du Demo Forest dans les bois de Rossart (Bertrix). Les pèlerins sont venus retrouver leur déesse verte: la forêt. De quoi en prendre par tous les sens. L’odeur de ce bois que l’on scie ou que l’on déchiquette. Les impressionnants élagueurs qui jouent les spidermen sur les cimes. La main qui ne peut éviter de toucher ces écorces rugueuses. Ces bruits des engins au travail qui brisent le silence ou cachent les chants des oiseaux. Et puis il y a bien sûr le goût. Les longues files aux abords des restaurants installés sur le site confirment que les visiteurs voulaient aussi se faire plaisir sur le temps de midi. »Les chiffres ne sont pas encore connus, mais je n’ai jamais vu autant de monde, jubile le responsable du Demo Forest, Alexandre Devolf.Il y a bien sûr la météo qui nous est favorable, mais aussi le fait que les gens l’attendaient. Et puis le secteur du bois va bien, que ce soit les feuillus ou les résineux. Cela veut dire que toute la chaîne peut investir. On est vraiment sorti du marasme d’il y a trois ans. Le secteur est vraiment porteur. Et je pense qu’il y a une grosse présence étrangère. Je sais que des Auvergnats sont notamment venus voir des machines qui étaient à découvrir pour la première fois. Et on parlait de nombreuses langues dans les allées. »