Gérard n’a raté aucune foire depuis 1945 (vidéo)

Débardeur et cultivateur à Bertrix, Gérard fait depuis, chaque année, le déplacement à Libramont."Je suis venu pour la première fois à la foire juste après la guerre. Il n’y avait pas grand-chose à voir à l’époque, c’était minime, dit en riant le nonagénaire.Deux ou trois machines pour chevaux, un petit tracteur américain qui marchait à l’essence. C’était tout. La foire se tenait alors derrière l’église. On avait vite fait le tour."

Le Bertrigeois a vécu cette année sa 75e foire, attendue avec impatience après deux années d’absence pour cause de Covid. Gérard n’a raté aucune édition et a vécu au fil des années l’évolution de ce qui est devenu la plus grande foire à ciel ouvert d’Europe."C’est le tracteur qui a amené la modernisation du secteur agricole et de la foire. Il y a aussi eu plus de bétail.Maintenant, c’est gigantesque."

Passionné par les chevaux

Jusqu’en 2018, ce visiteur assidu passait les quatre jours à la foire. Depuis un problème de santé au pied, il ne vient plus qu’un seul jour. Mais pas n’importe lequel. Ce que Gérard Louis ne raterait pour rien au monde, ce sont les concours de chevaux le lundi de la foire."On a été élevés là-dedans. Quand j’avais les vacances de Pâques, j’allais en vacances chez mes grands-parents. Il y avait 5 chevaux et on m’en confiait un pour passer les pâtures. J’avais 12 ans quand j’ai commencé. Il y avait 22 ares de pâtures à faire. J’ai toujours travaillé avec les chevaux. On aime bien ça. J’ai été débardeur et j’ai travaillé dans la ferme à Bertrix où je vis toujours."

Un «virus» familial

C’est au concours de la traction chevaline qu’il retrouve son fils Jean-Claude, organisateur de l’événement.

"Il m’a transmis non pas la passion, mais le virus des chevaux. Un virus qui ne se soigne pas, explique le fils de Gérard.Je viens à la foire avec mon père depuis que j’ai 5 ou 6 ans. Après avoir été un visiteur, j’ai participé puis été responsable du Démo Forest. Maintenant, je m’occupe de la traction chevaline. On ne sait pas se passer de la foire quand on y a goûté. Et je suis toujours heureux d’y retrouver mon père."

Gérard, le paternel, passera toute l’après-midi du lundi aux premières loges dans le ring, au plus près des chevaux. Ses yeux bleus ne quittent pas les animaux pendant les épreuves. Un beau spectacle, une démonstration de la puissance du cheval de trait que le nonagénaire connaît tellement bien.

Le plaisir de voir des connaissances

Mais le Bertrigeois aime aussi la foire pour son ambiance. Pour y voir du monde."Ce qu’il y a de bien, ici, c’est que l’on rencontre toujours beaucoup de connaissances. C’est mon plaisir quand je viens à Libramont."

Et du monde, Gérard en connaît un paquet. L’homme ne passe pas inaperçu. Ils sont nombreux à venir le saluer, à échanger quelques mots avec lui, à prendre de ses nouvelles.