En mémoire de la rafle du 27 juillet 1944

Dix citoyens ne sont jamais rentrés

Pour rappel, le chef de la police rurale des provinces de Namur et Luxembourg fut abattu le 26 juillet 1944. " Cette exécution allait connaître des conséquences dramatiques pour la population,a rappelé Michel Hardy.Avant l’aube du 27 juillet, la liste des otages en mains, l’occupant se livra à une rafle d’une rare sauvagerie. Le sort de ces braves fut divers: certains, après un bref séjour à la kommandantur de Neufchâteau, regagnèrent leurs familles. Les autres partirent vers les camps de prisonniers en Allemagne. Dix d’entre eux ne devaient pas revenir ni revoir les leurs, ni leur cité bertrigeoise."

La liste des victimes civiles

Parmi les victimes civiles, on retrouvait Ovide Bouché et Alice Laime morts à Ravensbruck. Jean Mahy mort à Versen. Arthur Baijot, Jean Casin, René Guidart, Louis Firmin Lambermont, Lucien Molitor, Charles Nannan et Joseph Sauvage morts à Neuengamme.