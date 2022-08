Deux groupes sanguins en pénurie

Par contre, en ce qui concerne les groupes O- et B-, on est beaucoup moins optimiste: " Nos réserves de sang dans ce groupe sont critiques et les prévisions sont très mauvaises. Sans votre aide, nous ne pourrons plus faire face à la demande des hôpitaux. On compte sur votre générosité pour y remédier au plus vite!", indiquent les icônes en première page.

L’été, plus calme

Ce n’est pas une nouveauté, les réserves flanchent toujours durant les deux mois de vacances.

La responsable du site de prélèvement de sang et de plasma de la Croix-Rouge d’Arlon, le docteur Leila Bouraoui, explique: " On reste vigilants, je ne peux pas vous dire que tout va bien. En quelques jours, les prévisions peuvent changer. Il suffit d’une semaine où les prévisions ne sont pas respectées: les hôpitaux peuvent alors devenir dans une situation critique. On a deux groupes fragiles sur huit. Ce n’est pas pour cela que les autres groupes ne doivent pas venir. La situation reste fragile. C’est important de venir aux rendez-vous tous les trois mois", remercie la médecin.

On le sait, c’est toujours un peu compliqué pendant les vacances: " Plus que jamais cette année, les gens partent en vacances: il y a moins de contraintes avec le Covid, les gens en profitent. Ils sont donc moins présents dans nos centres de collectes."

À noter que les vacances entraînent aussi des interdictions aux donneurs, comme pour la malaria où il y a six mois de délai d’attente au retour pour les gens revenant de zones tropicales. Les personnes qui pourraient être aussi en contact avec les zones de dengue sont exclues pendant 28 jours.

Concrètement, dans les sites de prélèvement fixes, on peut prendre rendez-vous en ligne pour un don de sang. Les dons de plasma et de plaquettes se fixent toujours en appelant le site habituel durant ses heures d’ouverture. Un numéro de téléphone gratuit existe: 0800 92245.