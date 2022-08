«Certaines personnes retournent dans le centre pour du liquide»

L’un des grands absents de cette foire est sans doute le camion/distributeur de billets, habituellement installé devant le LEC. De quoi laisser les consommateurs surpris une fois qu’ils arrivent sur l’Ardenne joyeuse, d’autant que certains stands n’acceptent pas les cartes de crédit, à l’exemple de l’autrucherie du Doneu."Nous n’avons pas de boitier électronique pour que les clients puissent payer par carte, explique Christophe Bruyaux.C’est vrai que certains sont déçus une fois qu’ils ont fait la file et qu’on leur dit qu’on ne prend que le liquide. Et vu qu’il n’y a pas de distributeur de billets sur la foire cette année, certaines personnes retournent dans le centre de Libramont pour aller dans une banque, et puis reviennent. Mais avec le trafic, ça ne doit pas être facile. Le boitier électronique? Nous y penserons dès l’année prochaine."Depuis le 1er juillet 2022, il est pourtant obligatoire pour les commerçants de proposer cette solution de paiement bancaire. Certains s’y sont d’ailleurs pliés, à l’image de la société Caracolline."Nous avons préféré acheter un boîtier électronique au lieu de le louer, ça nous coûte moins cher, explique le gérant. L’inconvénient, c’est que nous sommes taxés 0,17 € par transaction. Alors lorsque l’on vend pour 1,20 € seulement sur la foire, ça fait beaucoup."

Un système de carte prépayée méconnu

Autre que le liquide ou les cartes bancaires, un autre système a semé le trouble cette année: la carte prépayée. Une carte propre à un seul restaurateur et donc, méconnue des autres exposants, qui voient cependant les consommateurs tenter de payer avec."Nous ne savons pas comment cela fonctionne,reprend le gérant de Caracolline, toujours surpris.Nous ne sommes au courant de rien et lorsque les clients souhaitent payer avec ces cartes, ça ne fonctionne pas, il est écrit que les cartes sont illisibles."Même son de cloche aux Folies gourmandes, de Liège."C’est horrible, nous explique le tenancier.Nous acceptons donc le cash et les cartes bancaires. Pour cette dernière option, si l’on compte les taxes plus l’abonnement de 30 €/mois, ça fait mal."Chez Lupulus, autre système de paiement encore. Lorsque les clients souhaitent payer par carte, la Buvette champêtre leur demande de payer automatiquement 50 euros via le boîtier et leur rend la différence en monnaie."Non seulement cela limite le nombre de transactions, d’autant que le réseau est saturé, mais les clients peuvent dépenser le liquide qu’on leur rend chez d’autres exposants,explique Nicolas Verdoodt, serveur. Cependant, cela engendre un problème de monnaie chez nous. Chaque jour, nous doublons la trésorerie en cash que nous avons sur place."Quelques stands proposent encore le paiement par l’application Payconiq. Mais une fois encore, par manque de réseau, cela ne fonctionne pas toujours.