Albert Forget a quitté son orgue et la chapelle

Albert, figure de Saint-Vincent, y était né, 7ed’une famille, en 1934. Très jeune, alors que ses petits copains s’adonnaient au sport, aux jeux d’enfants, Albert a consacré sa jeunesse à la musique, à l’image de son frère Joseph, lui aussi organiste."Mon frère Joseph, répétait des chants presque exclusivement en latin, sur un harmonium installé dans notre salon",précisait Albert, prédestiné lui aussi pour la musique.

À l’âge de 12 ans, il rejoint le collège Saint Joseph à Virton où il a suivi, entre autres, des cours de musique dispensés par Monsieur Antoine Toulmonde. Avec le départ de son frère aîné, Albert, alors âgé de 15 ans, lui succède dans un programme dominical très chargé: messe basse à 7h, messe chantée à 10h, Vêpres et Salut chanté. À cette époque, tous les chants étaient interprétés en latin avec, pour accompagnement, un petit harmonium (de fortune).

Après son service militaire, il est entré comme chauffeur dans l’entreprise Penning, dont il était le beau-frère de Jean Penning, le patron à l’époque. Il assurait en qualité de chauffeur, les pauses d’usine, exclusivement. Cet horaire lui permettait alors d’être présent tous les dimanches pour les offices dominicaux, même en semaine pour des enterrements. Ensuite, il a rejoint les services administratifs.

Albert était très impliqué dans la vie de la commune comme secrétaire lors des élections ou dans la relance de la fête du 15 août: le bal, le whist, le jeu de quilles…

Discrétion, humilité, service

Pierre Jehenson, curé honoraire de la paroisse:"On peut dire d’Albert qu’il a toujours été disponible, prenant très à cœur son rôle d’organiste et de responsable de la chorale. C’est quelqu’un qui a toujours cherché à apprendre à la chorale des chants qui étaient les plus adaptés aux différentes célébrations en lien avec les différents moments de la liturgie".

Le 2 octobre 1984, Albert a reçu la médaille de Saint Aubin de seconde classe pour les bons et religieux services qu’il a rendu à la paroisse en qualité d’organiste pendant plus de 35 ans. Cela sur proposition faite par l’abbé Pierre Jehenson et les membres du Conseil de Fabrique de l’Église de Saint-Vincent, Albert reçoit, de la part de l’Évêché, la médaille de Saint Aubin de première classe pour plus de 50 ans de services rendus à la paroisse en qualité d’organiste. Il était un grand dévoué à l’entretien de la chapelle du Chenois, souvent avec l’aide précieuse de son épouse Anne-Marie. Enfin, l’homme était passionné par le foot: le Standard, Bastogne et surtout l’Excelsior de Virton, son club de cœur.

Mais ce que les gens retiendront surtout, c’est sa bienveillance envers sa famille: parents, frères et sœurs, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et son épouse, l’amour de ta vie. Pour ses petits-enfants, il était attachant, inculquait de belles valeurs, toujours dans le partage. Pour ses enfants, il était surtout aimant et bienveillant.