Une plante rare découverte sur le site de la foire agricole à Libramont

Dans sa volonté d’être plus durable, la Foire va également devenir plus verte. Pour ce faire, elle a signé une convention avec Natagora. »Il y a beaucoup de tarmac et de béton à la Foire et nous avons envie de revégétaliser le site, explique le président Jean-François Piérard.C’est sur cet aspect que porte la convention avec Natagora. Pour la concrétisation, nous travaillerons avec un groupe de paysagistes. Il va proposer un plan de végétalisation de la totalité du site de la Foire. Cela a déjà débuté mais cela prendra du temps. Peut-être dix ans. »