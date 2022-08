Un an d’attente pour un outillage de jardin

Les clients se montrent compréhensifs

Du côté de chez Stihl, tout n’est pas rose non plus mais on tente de garder le moral."Il y a 2-3 ans, une machine était livrée dans les 48 h; à présent c’est impossible, explique Bernard de Meeüs, délégué commercial.Heureusement, les clients commencent à comprendre les délais de livraison importants qui se situent entre 3 et 4 mois."La plus grosse pénurie, c’est les robots tondeuses qui sont bourrés d’électronique. Pour justifier cette pénurie d’outillages de jardin, le délégué commercial émet des hypothèses."Avec le confinement, les gens se sont mis au jardinage et un trou s’est créé dans les stocks. Les quarantaines et maladies dues au Covid ont entraîné des retards sur les chaînes de production."

Malgré cela, l’entreprise a maintenu sa présence à la foire."Tant que les clients sont prévenus des délais d’attente, il n’y a pas de souci. Il nous arrive également de rembourser des acomptes versés à des clients impatients."