Plus de 250 interventions médicales pour la foire agricole 2022

Beaucoup de travail, mais aucune surcharge

Avec ses années d’expérience, il estime que l’édition 2022 fut plutôt mouvementée."C’était intense, mais nous n’avons pas été débordés, car je dois dire qu’avec l’expérience nous sommes rodés. Nous pouvons compter sur une grande équipe parmi laquelle on retrouve 2 médecins urgentistes, 2 infirmières spécialisées en soins d’urgence, 10 secouristes, 2 régulateurs et plusieurs ambulanciers. Pour ce qui concerne le matériel, là aussi, nous sommes bien équipés. Cela va du petit pansement pour une égratignure au système de monitoring pour les cas plus sérieux", détaille Bernard Jadoul. La coopération entre les différents services, dont la police, permet aussi une grande efficacité. Des systèmes de radios, internes à la Foire, ont été mis en place."On peut communiquer entre nous, mais aussi avec d’autres confrères, comme la police, au sein même de la Foire. Et puis, il est toujours possible d’être en contact avec l’extérieur, c’est essentiel", complète le médecin coordinateur. Malgré la charge de travail, cette belle équipe prend du plaisir à se retrouver, chaque année, pour passer 4 jours intensifs sur le plus gros événement de l’année en province de Luxembourg. Au fil du temps, des liens très forts se créent entre les collègues."On a appris à se faire confiance, à connaître les ressources des uns et des autres. Lors de la chute de la grue dimanche soir, on a pu apprécier cette connaissance du terrain, mais surtout cette connaissance des uns et des autres. La synchronisation entre les services nous a permis de gérer l’incident de manière optimale", termine-t-il. C’est grâce aux secouristes, aux policiers et aux agents de sécurité que l’on peut pleinement profiter de la Foire agricole pour que celle-ci reste, avant tout, une partie de plaisir.