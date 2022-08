«Le secteur des chevaux de trait se porte mieux ces dernières années»

Une baisse… qui n’indique rien

Cette baisse du nombre de chevaux participants n’est d’ailleurs en rien un indicatif de la santé du secteur. Les chiffres peuvent même être un peu trompeurs puisque, et c’est lié à l’explication précédente, le nombre d’éleveurs reste, lui, plutôt stable. Cette année, ils étaient environ 80 à présenter quelque 160 chevaux de trait,"dont la base reste surtout en province de Luxembourg et un peu à Liège et à Namur,indique le Libramontois.Et le nombre de naissances reste stable aussi, avec environ 300 par an."

+ À LIRE | À 14 ans, Elisa a brillé avec ses 5 chevaux de trait à la Foire de Libramont

Le vice-président du Studbook du Cheval de trait ardennais se montre même fort positif."Le secteur se porte mieux qu’avant, avance-t-il.Les chevaux se vendent mieux car la demande a grandi ces dernières années. Les chevaux de trait sont bien plus mis en avant et demandé. Et ce grâce à l’écologie. Ils sont ainsi utilisés dans le maraîchage ou pour effectuer certaines tâches dans les villes(NDLR : ramasser les poubelles ou arroser les plantes, comme c’est le cas dans plusieurs cités de la province).Conséquence, ils se vendent un peu mieux. Disons que maintenant, à défaut d’en faire beaucoup, on ne perd plus d’argent."Si le prix dépend de l’âge, du sexe et du cheval en lui-même, un cheval de trait de 3 ans ne coûte "que" 3 000€, très, très loin des montants pour un cheval du jumping, où une monture habituée au concours peut rapidement coûter 20 000€."Cela reste abordable, surtout par rapport à d’autres races extérieures comme les franches montagnes", souffle encore le Libramontois.

Les passionnés peuvent être ravis, le cheval de trait a encore de très belles années devant lui.

Les résultats du concours du cheval de trait

Poulains 1 an : Kinder du Moulin, de José Antoine;

Poulains 2 ans : Xylor de Grand-Marchin, de Damien Devillers;

Pouliches 1 an : Nébuleuse de l’Halvigne, de René Bodart;

Pouliches 2 ans : Petra de Monty, de Victor Maron;

Juments 3 ans : Mabelle d’Ambly, de Nathan et Mathis Claude;

Juments : Jadore de Fontenelle, de Cédric Claude;

Étalons : Judas de la Coronne, de Françoise Marion-Dupuis.