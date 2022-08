Après avoir été présenté comme le " pape de l’agriculture en Région wallonne" (sic), Willy Borsus a notamment tenu à rappeler combien le rôle des agriculteurs était important chez nous. " Et cela occupe plus de 20 500 personnes en Wallonie, a insisté le Marchois particulièrement en verve ce dimanche. C’est un pilier important de l’économie wallonne. La Wallonie peut être fière de son agriculture, d’être à la pointe grâce à ses secteurs et ses acteurs."