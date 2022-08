Dernière foire agricole pour le commissaire divisionnaire André Mathieu : "c'est un bilan très positif !"

Bilan positif au niveau policier

Sur l’ensemble des 4 jours de Foire, on compte un peu plus de 35 interventions principalement pour des vols, des pertes et du stationnement sauvage."Nous avons tout de même eu beaucoup de cas pour des véhicules mal stationnés. Vendredi, il y avait, malheureusement, plusieurs cas d’alcool au volant", ajoute-t-il. Avec sa grande expérience en matière de Foire agricole, le chef de corps de la zone de police Centre Ardenne estime que l’édition 2022 est une réussite."Après une interruption de deux ans, je trouve que les organisateurs ont parfaitement géré cette Foire agricole. Le résultat est plus que positif, même si on peut toujours améliorer quelques petites choses. Au fur et à mesure des années, on a moins d’interventions grâce à la bonne coordination des services et à l’expérience acquise", assure André Mathieu. Tout cela a permis aux dizaines de policières et policiers de mieux cibler les secteurs où l’attention doit être plus soutenue. Cette année, la zone de police Centre Ardenne a pu compter sur des dizaines de renforts des zones voisines, de la police fédérale ainsi que de leur hélicoptère qui a survolé, à plusieurs reprises, le champ de Foire.