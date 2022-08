Coralie Bonnet chapeautera de nouveaux projets

" J’ai logiquement un autre regard sur la Foire à présent,avoue la Bastognarde.L’objectif de ce stand est de faire découvrir ou redécouvrir tous les services provinciaux qui peuvent venir en aide au monde agricole. En un seul endroit, les agriculteurs peuvent les trouver tous. Pour l’instant, un quart profite par exemple du SPIGVA (Service provincial d’information, de gestion et de vulgarisation agricole). On peut encore augmenter ce chiffre, mais certains n’en ont pas besoin. Et puis beaucoup ont souvent la tête dans le guidon. On a notamment lancé un service de conseil en ambiance des bâtiments d’élevage (ventilation, orientation, aménagement). Une quinzaine d’exploitations ont déjà demandé son passage depuis quelques semaines."

Une diététicienne pour les collectivités

La députée a voulu également mettre en vitrine les producteurs:"On se veut également une vitrine pour les producteurs. C’est la raison pour laquelle nous offrons la possibilité à deux d’entre eux qui se sont lancés ces trois dernières années, sans avoir de réelles vitrines au vu de la situation sanitaire."

La députée provinciale veut avoir un message clair pour les agriculteurs .

"La Province a conscience que le monde a changé, dit-elle.Ces dernières années ont été impactées par les crises, la sécheresse, les inondations et les agriculteurs ont été clairement impactés. C’est la raison pour laquelle la Province veut maintenir l’agriculture comme une priorité. Des moyens importants seront consacrés chaque année tout en conservant l’aspect humain. Nous venons d’ailleurs d’engager une diététicienne pour accompagner les collectivités dans l’usage des produits locaux. Et nous avons la porte ouverte vers de nouveaux projets pour l’ensemble du territoire. Prenons l’exemple des produits locaux. Il a plus de pertinence sur une promotion supra-communale. Il faut encore amplifier les liens entre les agriculteurs et l’horeca et le domaine touristique."

Soutenir les métiers en pénurie

Après un mois marqué par de nombreuses rencontres avec les services et de nombreuses assemblées générales, Coralie Bonnet profite de la Foire pour rencontrer encore d’autres acteurs du domaine.

"En peu de temps, j’ai vraiment vu beaucoup de monde même si la période des vacances n’est pas propice. Maintenant, je veux aussi penser à la rentrée scolaire pour travailler sur la lutte contre les métiers en pénurie en mettant en lien les parents, les écoles et le monde du travail."

Une entrée en matière sur les chapeaux de roue pour la députée Bonnet.