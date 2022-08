Avec Belcam, surveillez gratuitement vos champs par satellite pour plus de rendement

Saviez-vous que vous pouvez utiliser gratuitement un satellite pour optimiser vos cultures? C’est ce que propose Belcam, une plateforme web, lancée en 2019 par l’UCLouvain et le Centre wallon de Recherches agronomiques, pour les cultures de maïs, de pommes de terre, de blé et les prairies."Le satellite Sentinel, opérationnel depuis 2017, donne une quantité d’infos que nous traduisons pour les rendre lisibles et utiles, commente Diane Heymans, l’une des chercheuses de l’UCL.Avec une image tous les trois jours et à 10 m de résolution, cela permet un suivi détaillé."Ainsi, cet outil permet de surveiller différents aspects, comme l’indicateur de Biomasse (et une courbe de croissance), l’indicateur de fertilisation azotée, l’indicateur de stress hydrique ou encore l’indice de masse foliaire. Autre outil bien utile qu’offre cette plateforme, qui existe également sous forme d’application: les prévisions météos précises à 7 jours (uniquement pour la Wallonie)."Vous pouvez par exemple savoir s’il faut fertiliser beaucoup ou pas et le meilleur moment pour le faire, cela améliore le rendement", éclaire Céline Champagne, une autre chercheuse. Il est également possible de comparer vos résultats avec ceux des parcelles voisines, dans un rayon de 3 km.