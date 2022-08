À 14 ans, Elisa a brillé avec ses 5 chevaux de trait à la Foire de Libramont

" Je pense que, depuis ma naissance, je suis toujours venue à la Foire, explique Élisa, avec sourire.C’est un événement incontournable pour moi, il m’arrive d’ailleurs de décompter les jours avant."

C’est que la Foire, c’est l’un des trois concours auquel elle participe chaque année, "avec celui d’Étalle et le national, qui a lieu à Libramont aussi". Des concours auxquels elle participe depuis son plus jeune âge."C’est difficile de dire quand elle a commencé exactement, elle est toujours venue avec nous et c’est rapidement venu", note sa maman, qui ne peut cacher une certaine fierté. Et si elle admet toujours ressentir un peu de stress au moment de monter sur le ring, la Cousteumontoise reconnaît avoir déjà une belle habitude de ces sorties en public.

Elle possède 11 chevaux

Cette année, elle a d’ailleurs présenté 5 chevaux, les siens, sur les 9 qu’a amenés la famille Gillis."Avant que j’aie un an, mon papy m’a offert un cheval,raconte-t-elle.Avec la reproduction, j’en possède désormais 11. J’ai toujours aimé les chevaux, depuis aussi loin que je m’en souvienne. Ce que j’aime chez eux? Tout! J’aime être près d’eux, les voir courir, bouger…"

Si elle adore surtout monter sur le ring, elle apprécie également tous les préparatifs que cela comprend. "Notre samedi a été bien rempli, il faut s’occuper des chevaux, les laver, les préparer, etc., note la jeune Élisa. Et ce dimanche, nous avons encore beaucoup couru pour amener les chevaux! Mais c’est un vrai plaisir".

Résultat, Élisa a décroché deux podiums, avec une 2eet une 3eplaces. De quoi rendre la jeune fille plutôt heureuse. Car même si elle n’a pas décroché de première place, elle a, une nouvelle fois, partagé des moments particuliers avec ses chevaux chéris. Et, c’est déjà une certitude, elle sera de la partie l’année prochaine. Et celles à venir. C’est que si Élisa ne sait pas encore ce qu’elle choisira comme métier, elle n’a aucun doute sur le fait qu’elle gardera des chevaux autant qu’elle le peut. Et pourquoi pas, plus tard, transmettre à son tour cette débordante passion familiale.