198.932 visiteurs sont venus à la foire de Libramont (vidéos)

Un peu moins d’exposants

Pour cette 86e édition, on comptait un peu plus de 700 exposants. C’est légèrement moins que les autres années et cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Notamment au niveau du prix de location des espaces pour les exposants, en hausse de 8% cette année. On parle d’une fourchette comprise entre 17 et 31 euros par mètre carré, tout dépend de la taille et de la situation du stand (intérieur ou extérieur). Mais selon Jean-François Piérard, le problème était ailleurs. »J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec plusieurs exposants qui n’ont pas pu venir cette année. Certains m’ont expliqué qu’avec la pénurie de matériaux, ils ne pouvaient pas honorer certaines commandes, notamment au niveau des pièces. Ils ont des machines presque complètes, mais il manque le moteur, par exemple. Et donc, ils n’ont pas voulu venir pour éviter de ne pouvoir assurer la livraison des commandes qu’ils auraient pu effectuer à la foire », explique-t-il. Et quand on évoque l’augmentation du prix de location des espaces d’exposition, Jean-François Piérard répond: »Les coûts n’ont pas vraiment augmenté. En fait, on a intégré dans le prix au mètre carré un forfait qui existait déjà auparavant pour compenser les services rendus par le LEC. Il existe un club des exposants qui est financé par ce même forfait. Mais à l’époque, ce forfait était payé en plus du prix au mètre carré. Et aujourd’hui, nous l’avons intégré au total, ce qui explique cette augmentation. Il s’agit simplement d’un regroupement de deux coûts », assure le président de la foire agricole de Libramont.

Un seul incident majeur

Le plaisir des retrouvailles, les sourires et la convivialité n’ont, en tout cas, pas été gâchés. Seul incident majeur à déplorer lors de cette 86e édition: la chute d’une grue exposée à l’espace « Nos services ont parfaitement géré l’incident. Je pense que c’était vraiment un manque de chance, car nos protocoles de sécurité sont très stricts. Nous n’aurions pas pu éviter ce qu’il s’est passé. À l’heure actuelle, nous ne savons pas non plus ce qu’il s’est exactement passé. L’enquête devra le démontrer », espère-t-il. Concernant le taux de rentabilité pour les exposants, celui-ci devra être déterminé bien plus tard après la foire lors d’une réunion de la commission compétente en la matière.