Les 240 meilleures bêtes au concours du Blanc Bleu Belge de la foire agricole de Libramont

Les mêmes critères stricts chaque année

Le grand concours va commencer. Dans les starting-blocks, les premières concurrentes s’apprêtent à passer devant les jurés. Accompagnées par leur présentateur, les bêtes de plusieurs centaines de kilos, aux formes très généreuses, défilent fièrement. Au premier coup d’œil, on voit tout de suite que la compétition s’annonce très serrée, tant la qualité de la sélection est au rendez-vous. Il faut dire que les bêtes que l’on retrouve au concours du BBB de la foire agricole de Libramont, c’est déjà la crème de la crème. Et pour les départager, 5 juges ont les yeux rivés sur le ring. Les critères n’ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. »Nos critères de sélection restent les mêmes. Il faut toujours que la bête puisse se déplacer sans effort et qu’elle soit bien équilibrée. On regarde la largeur d’épaule, l’ouverture au garrot, la largeur du dos et la qualité du cuir, aussi. Il doit être fin! Sur la face arrière, on doit retrouver de bonnes lignes de viande. Si on retrouve cela, c’est un signe de haute qualité marchande pour l’éleveur, bien sûr. Je dois dire que la race n’arrête pas d’évoluer. Encore cette année, nous avons une sélection exceptionnelle », assure Didier Petry, le président du Herd Book Blanc Bleu Belge.

Le samedi de la Foire de Libramont

Une belle publicité pour nos éleveurs

Une par une, les bêtes sont inspectées minutieusement. On observe, on touche, on tâte. Et parfois, la main ou l’œil d’un juge s’attarde quelques instants, mais pas trop, sur une bête en particulier. Dans les minutes qui suivent, la proclamation de la série est annoncée. Ici, c’est le programme numéro 3A (génisses 20 à 32 mois) qui vient de révéler les gagnantes du jour. "Dompteuse de roupage", élevé par Philppe Collignon (Ortho) remporte le premier prix de la catégorie. 4 autres bêtes de son élevage ont également été primées, mais plus bas dans le classement. À la sortie du ring, on retrouve sa fille, Alice, qui ne s’attendait pas à ce résultat."Cela fait trois ans qu’il n’y a plus eu de concours, on ne savait pas du tout si la sélection allait être de qualité ou non. Et ici, vraiment, la concurrence est rude! Le niveau est très élevé. Je pense que c’est un sacré coup de chance", nous confie-t-elle. S’illustrer de la sorte à la foire agricole de Libramont, ce n’est pas anodin. Vous l’imaginez, cela représente une énorme publicité pour nos éleveurs pour pouvoir vendre leur bête."Nous n’avons pas spécialement été démarchés aujourd’hui, mais on parle de nous, on voit les résultats et c’est important pour nous faire connaître.Cela amène du monde, notamment pour vendre des taureaux à la reproduction ou même des femelles. Cela permet de maintenir les meilleures qualités pour la race"ajoute-t-elle.

Une diminution des concurrents luxembourgeois?

À quelques pas du ring, dans la fraîcheur du Hall 2 du LEC, les plus beaux spécimens de toutes les races sont exposés aux yeux des badauds. Dans l’étable du Blanc Bleu Belge, une poignée prestigieuse se dresse fièrement, impeccablement brossée. Parmi cette poignée, il y a « Aurora de Centfontaine », la précieuse vache de Jean-Luc et Pierre Hubert (Gouvy), qui s’est classée en deuxième position dans sa catégorie. Ce sont des habitués du concours. Avec du recul, ils constatent moins de participants luxembourgeois au fil des ans. »D’habitude, il y en a plus. Cette année, nous sommes une dizaine environ. Est-ce un manque de motivation? Une absence de reprise d’exploitation par les jeunes? C’est quelque chose qui nous inquiète… On ne voyait pas cela il y a quelques années. Il y a toujours des gens motivés bien sûr, mais moins que ce que l’on voyait il y a quelques années », remarquent les deux hommes. L’augmentation des charges imputées aux éleveurs et la rude concurrence avec des acteurs bien ont probablement une influence sur ce tarissement. Les différentes personnes interrogées nous confient toujours être passionnées par leur métier et leurs bêtes, même si l’exercice de leur métier n’est plus aussi simple qu’auparavant. Le circuit court semble être une piste privilégiée pour favoriser cette activité et pour retrouver, dans nos assiettes, une viande de qualité produite grâce aux savoir-faire de nos agriculteurs.