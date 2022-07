Achille (12 ans), de Sainte-Ode : "Il faut manger plus de Blanc Bleu ! C'est très important pour les éleveurs"

À la ferme avant et après l’école

Achille est un grand passionné, après l’école, ce n’est pas avec des jeux vidéo qu’il se détend, mais avec ses bêtes."J’aimerais travailler dans ce milieu-là, j’adore. Parfois, même avant d’aller à l’école, je vais voir les bêtes", assure le jeune homme. Du haut de ses 12 ans, Achille a participé au concours "coup de cœur", une compétition réservée aux enfants. Avec sa génisse de 8 mois, le petit garçon de Sainte-Ode n’a pas chômé sur la préparation."C’est important de la faire marcher et de s’entraîner le plus possible. Il faut aussi la laver tous les deux ou trois jours pour que le poil soit beau", explique-t-il.

Une fierté d’être à la foire

Pour lui, la foire agricole de Libramont, c’est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Participer à la foire, c’est une grande fierté. Et lorsqu’on lui demande quelle est sa race préférée, il répond sans hésiter:"Le Blanc Bleu Belge, bien sûr! C’est la meilleure, la plus viandeuse. C’est la race de mon papa, je la connais depuis que je suis tout petit", s’exclame-t-il.

Très assuré et déjà bien impliqué dans la préservation de la race Blanc Bleu, Achille terminera son interview en ajoutant:"il faut manger plus de Blanc Bleu et la valoriser. C’est très important pour les éleveurs de chez nous". Le message est bien passé!