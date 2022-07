À la foire de Libramont, la Ferme enchantée vend du rêve aux enfants

Il faut dire qu’on est au plus proche des animaux puisque les visiteurs ont l’occasion de prendre dans leurs mains un poussin si petit qu’il tient dans le creux de la main, avec son duvet tout doux. Les enfants, mais aussi certains adultes, craquent."Les gens nous demandent souvent s’ils peuvent les emporter mais ce n’est pas autorisé", confie la responsable des poussins. Pernelle et Léane ont même réussi à endormir les poussins dans leurs mains, à force de caresses. Elles ne veulent pas les quitter mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Traite des vaches

Un peu plus loin, à l’extérieur, les enfants s’affairent autour d’une vache en bois dont la particularité est d’avoir des pis en plastique sous un bac d’eau. Les plus jeunes s’amusent à traire, avec plus ou moins de succès. " Ce n’est pas facile, confie Félicie, 10 ans.Je n’avais jamais essayé. Le truc c’est qu’il faut tirer vers le bas et pas presser".Une façon d’apprendre aux enfants que le lait ne vient pas des briques mais de la vache..

Oscar et ses cousins préfèrent quant à eux tourner la roue au stand de l’Apaq W. Lorsque la roue s’arrête sur un fruit, les enfants remportent un smoothie à base de ce fruit. Une boisson qu’il faut mixer en pédalant sur un vélo un peu particulier. Il faut également répondre à des devinettes sur les légumes avant de déguster.

Ferme itinérante

Des animaux et des animations en provenance de la Trotti Fermette. Une ferme itinérante basée à Nivelles qui sillonne la Wallonie avec ses animaux."Je me rends dans les homes, les centres pour personnes handicapées. Toutes les fermes pédagogiques ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ma ferme itinérante permet de faire découvrir les animaux aux enfants. Mais pas seulement. Dans un home, un monsieur ne parlait plus depuis plus d’un mois. En voyant les animaux, il a eu un déclic et a évoqué sa vie de paysan. Le contact avec les animaux est important", relève Marie-Eve Bourgeois, responsable de la Trotti Fermette.

Le sourire des enfants

Dans un petit ring, les animaux défilent. Chevaux, poulains, vaches, veaux de plusieurs races. L’occasion de découvrir la vie des animaux, de les toucher. Avec des commentaires adaptés au jeune public."Quand les enfants touchent un animal, je peux vous dire qu’ils repartent avec la banane. J’en ai d’ailleurs des frissons rien que d’en parler", souligne Martial Wuyts, animateur à la ferme enchantée.

C’est aussi ça la foire, permettre aux plus jeunes d’être au plus près des animaux.