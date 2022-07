La brasserie des Fagnes est de retour, à sa grande surprise."Nous n’étions plus invités depuis 8 ou 9 ans et cette année nous avons reçu une demande. Nous en sommes très heureux. Nous pouvons présenter nos produits, en parler. La météo est idéale, les gens sont là. Tout est réuni pour passer un bon moment", sourit Régis Delcourt, directeur de la communication à la brasserie.

Le village de Rochehaut est lui aussi bien représenté. Après le père, Michel, et son restaurant présent depuis des années à côté du LEC, Arnaud, le fils, fait son entrée à la foire avec la brasserie de Rochehaut."Elle existe depuis 3 ans. Ce qui ne nous a pas permis d’être présents à la foire. Or, le but est de se montrer à la plus grosse foire en plein air d’Europe.Elle fait partie de notre patrimoine". La brasserie cultive 50% de ses céréales et l’autre moitié vient de Belœil tandis que l’eau vient de la source de Rochehaut. Côté packaging, la bière est reconnaissable à son cerf. Elle brasse 3000 hectolitres. Une production qui va passer à 10000 hectolitres, avec une fabrication toujours 100% maison.