Testée à la foire: une glace à la Lupulus Fructus

Produite avec des produits naturels ou 100% bio

Depuis 2015, la famille Jonkeau, gérante du Préai Glacé, transforme le lait en produits laitiers et glacés. Claudine, auparavant institutrice, a suivi son époux Éric dans la diversification des produits. Outre les goûts classiques comme la vanille, le chocolat, la coco ou le melon, l’équipe est friande de nouvelles expériences. Après le goût Chouffe coffee, c’est désormais dans la fabrication d’une glace à la Lupulus Fructus qu’elle s’est lancée. "Nous souhaitions travailler les produits locaux, explique Véronique Moussebois, employée et présente lors de la Foire.Nous nous sommes naturellement dirigés vers la Fructus puisque les gens en sont fous dans la région. Nous voulons maintenant qu’ils soient fous de notre glace (rires). Nous avons envie de partager notre savoir-faire et d’expliquer la fabrication de cette glace, que nous réalisons de A à Z."

La particularité de cette glace, c’est qu’elle est produite avec des produits naturels ou 100% bio. " Nous avons réussi à trouver des alternatives pour que ce ne soit pas un sorbet,reprend Véronique Moussebois. C’est une glace crémeuse, rafraîchissante, pétillante et qui laisse un léger palais houblonné une fois la dégustation terminée."

Attention cependant, la glace contient 25% de bière Fructus."Nous le mentionnons, surtout lorsque des familles se présentent à nous, avec de jeunes enfants".

«Nous ne nous attendions pas à un tel succès»

Cette glace est donc testée à la Foire agricole de Libramont durant ces quatre jours. Le projet n’en est qu’aux prémisses même si Pierre Gobron, gérant de la brasserie Lupulus, s’est montré enchanté à l’idée que cette glace soit commercialisée. "Il a été super réactif,continue l’employée du Préai Glacé.Il nous a donné de très bons conseils, il nous a aiguillés et nous a donné des pistes, sans pour autant nous donner la recette. Nous avons réalisé plusieurs essais pour avoir ce résultat, nous voulons maintenant la faire goûter. La Foire est idéale pour cela car nous avons l’avis des gens de la région et de partout ailleurs. Nous sommes là pour répondre aux goûts des consommateurs."Présente avec 40 litres de glace Fructus le premier jour de Foire, l’équipe a vendu l’entièreté du comptoir avant 17h. Un véritable succès, surtout au vu de la file devant le point de vente et la réaction des clients, tous très agréablement surpris."Nous ne nous attendions pas à un tel succès, affirme Véronique Moussebois.Nous avions fait un peu de pub sur les réseaux sociaux, sans plus. C’est super-enrichissant, d’autant plus que les consommateurs sont très à l’écoute."

Qu’à cela ne tienne, la glace à la Lupulus Fructus sera commercialisée dès le mercredi 3 août au sein du distributeur du Préai Glacé à Taverneux (Houffalize), ainsi que dans les commerces de proximité.