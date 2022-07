Les montbéliardes à l'honneur à la Foire : « Pas encore le niveau des françaises »

Les enfants à l’honneur

Du côté des concours des montbéliards, on avait également voulu mettre en vitrine des enfants meneurs. Les six candidats, parfois soutenus par des adultes, ont ainsi pu avoir les honneurs du ring pour présenter des jeunes veaux."On s’est entraînés au moins pendant une semaine,avoue Clémence Pierrard (12 ans, Érezée). On a accroché les veaux au licol et on a fait le tour du jardin. On a eu l’impression qu’il n’avait pas oublié la préparation. J’étais déjà venue mener lors d’une précédente édition et je compte bien revenir. Au départ, j’avais peur des vaches, mais cela va mieux maintenant."Sa cousine Appoline avait également le sourire après sa prestation sur le ring."Mon veau était un peu excité, mais cela a été. On s’est beaucoup préparées. Moi, c’est la première fois que je venais pour mener. J’ai vu que je devais encore travailler certaines choses comme maintenir le veau au calme et bien le tenir droit. Mais ce n’était pas si facile."

La passion pour les bovins naît dès le plus jeune âge comme en atteste la victoire de la petite Flavie Bilocq (4 ans) bien soutenue par le propriétaire du veau, Jean-Marc Bihain."Mais je pense qu’elle a surtout accepté pour les bonbons qui étaient offerts après le concours", sourit ce dernier.