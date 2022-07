L’Ardenne joyeuse, ça déménage

Il n’est pas encore midi en ce premier jour de foire et déjà les places assises à l’Ardenne joyeuse affichent complet. Ne la cherchez plus sous la grande arche. Elle a déménagé du centre de la foire vers l’espace dédié au jumping, Malgré ce changement, les allées du village gourmand ne désemplissent pas. Un espace plus aéré, plus vert avec la pelouse qui remplace les palettes au sol. Certes, les places assises sont moins nombreuses mais le lieu n’a rien perdu de son ambiance. Vendredi en début d’après-midi, le bilan était plutôt positif par rapport à l’affluence, malgré la crainte de certains producteurs."Je trouve que c’était mieux avant, lance Thibaud Léonard de la brasserie La Chatte.Notre stand est plus petit mais mieux agencé. Notre crainte concerne la sortie des gens à la fin de la journée. Ils devront quitter la foire par la rue des Aubépines, loin des parkings. Le plus perturbant est l’absence de l’arche visible de loin. C’était un repère pour l’Ardenne joyeuse. Mais le nouvel agencement reste sympathique. Nous allons expérimenter".