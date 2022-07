Découvrir le monde de la pêche avec l'ASBL "La Bourriche"

Il n’y a pas que le label PEFC qui a voulu faire de la sensibilisation et de l’éducation. L’ASBL La Bourriche (maison de la pêche du Luxembourg) propose, elle aussi, diverses animations sur son stand installé au beau milieu du village de l’agriculture au hall 3."Nous avons un tapis didactique sur lequel on peut découvrir les 3 zones que l’on peut retrouver dans une rivière. Les enfants doivent tenter de gagner des points en lançant l’hameçon le plus loin possible", explique Thierry Thieltgen, le président de l’ASBL "La Bourriche".