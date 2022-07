De Virton à Habay, 60 km et un retour vers l’Ardenne à travers de superbes paysages

À deux pas de la frontière

Si pour certains, l’ambiance du coin est fort dépaysante, c’est parce que nous sommes arrivés au fond de notre pays. La route longe en effet la frontière française, et de très près. C’est bien simple, à hauteur de la Frite Gaumaise dans le village de Signeux, il suffirait de passer sous le pont du chemin de fer et de traverser la Fausse Eau pour quitter le pays. À peine plus d’une centaine de mètres.

Toutes ces questions topographiques de côté, je réalise que les petits villages, la couleur de la terre et les vastes étendues de champs colorés me rappellent la Provence. C’est sûr, sous la pluie ou la grêle, c’est probablement différent, mais aujourd’hui je suis en vacances dans le Sud.

La halte de mi-chemin

À Messancy, nous avons terminé de longer la frontière française pour retrouver celle qu’on partage avec le Luxembourg. La sortie de la ville nous impose une côte infernale mais "Hauts les cœurs!", la moitié de l’itinéraire n’est pas loin, et elle coïncide justement avec la terrasse de la Ferme des Quatre Vents qui propose un bel assortiment de produits du terroir. L’occasion pour nous de reprendre des forces et de goûter certains produits qu’on aurait pu manquer sur l’itinéraire.

Une promenade au bord de l’eau

La piste cyclable nous guidera à l’entrée de la ville d’Arlon, où il fera bon flâner un peu, déambuler dans les petites rues de la vielle ville, au pied d’une superbe église fortifiée.

Après Arlon, une série de petites routes de campagne nous emmènera jusqu’à Norbressart, où Il faudra faire attention à ne pas manquer un petit chemin en gravier de l’autre côté de la N87. Le chemin en question s’appelle en réalité Rue du Pont d’Oye, et nous emmène dans un ancien site industriel qui a perdu tout de son industrie pour retrouver l’état naturel. Le sentier à l’ombre des arbres est bordé par plusieurs étangs et l’endroit est empreint d’une atmosphère particulièrement relaxante. La rue continue jusqu’au château du Pont d’Oye, pénètre dans l’enceinte du parc et nous emmène sur une longue côte à travers bois. Une petite chapelle saluera la fin de notre effort et la dernière grimpette de la journée. À partir d’ici, ça sent l’écurie. On prendra donc le mors aux dents pour descendre jusqu’à l’ultime étape, Habay-la-Neuve.

La nuit sous les étoiles

Pour loger le soir, une solution digne des vrais baroudeurs s’offre à nous. Via le site web Welcome To My Garden, Clémence et James nous proposent de venir poser notre tente dans leur jardin. Eux-mêmes amateurs de cyclotourisme, ils ont installé un petit coin pourvu d’un barbecue et d’un accès à l’eau. Une bonne opportunité de bivouaquer en sécurité et en toute légalité mais aussi d’échanger avec les hôtes sur les belles étapes à faire dans la région. Qui sait, peut-être autour d’un orval? La vie de château n’est pas si loin tout compte fait.

Le Musée du cycle, ça nous intéresse bien sûr…

Sur un itinéraire de cyclotourisme, passer à côté aurait été un crime de lèse-majesté. Le Musée du cycle renferme un véritable trésor. Plus de 200 vélos, des maillots, des trophées et beaucoup d’autres objets en rapport avec le cyclisme sont répartis sur 5 salles. "Le bâtiment est plein comme un œuf",confesse M. Tibesar, le propriétaire. À l’intérieur, les montures se bousculent. La draisienne et le grand bi se disputent l’attention, le tandem et la triplette font la file devant les admirateurs, les vélos des stars de la course cycliste ne se lassent pas du succès.

Au cours de la visite, un petit film de 20 minutes retrace l’évolution du vélo au fur et à mesure des années mais les informations les plus importantes sont celles partagées par M. Tibesar. Passionné depuis toujours, il s’est affairé à leur redonner vie pour les exposer et partager sa passion. Il vous parlera de vélos à chaîne, à cardan, de vélos pneumatiques, de vélos à systèmes, pliables, couchés, des vélos de transport… toutes les bicyclettes qui existent ou ont pu exister. Une visite sur mesure pour les passionnés.

Il faudra veiller à prévenir M. Tibesar à l’avance pour vérifier ses disponibilités.

http://www.museeducycle-weyler.be