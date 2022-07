Camp scout: ce que dit le Conseil d’État

Que dit cet arrêt et quelles sont les motivations qui ont poussé le Conseil d’État à prendre une telle décision?

Le Conseil d’État note que"la mesure n’a ni un caractère répressif ni un caractère disciplinaire mais elle présente une gravité certaine pour ses destinataires". Le point central de l’argumentaire des scouts, réside dans une question de procédure. Ces scouts estiment qu’il n’y a jamais eu"d’audition préalable".Le Conseil d’État est de cet avis et avance que les scouts"n’ont pas été informés officiellement que la fermeture du camp était envisagée, ni des motifs justifiant cette mesure". Par ailleurs, les scouts estiment"ne pas avoir été invités à faire valoir leurs observations préalablement à l’arrêté".Le bourgmestre rochois, lui, a rappelé, à de nombreuses reprises, les constats qui avaient précédé la mesure prise et la réunion où police, autorités et scouts étaient présents.

Des conditions?

Autre point de l’argumentaire des scouts, celui qui se base sur la"disproportion"entre les faits reprochés et l’arrêté d’expulsion. Là aussi, le Conseil d’État estime le point fondé, notant que la commune"aurait pu imposer des conditions pour la poursuite du camp, afin de ménager un équilibre entre les intérêts des riverains et des enfants et jeunes qui fréquentent le camp et de leurs parents".Le Conseil d’État reconnaît également le bien-fondé de l’extrême urgence. En effet, on souligne le délai court entre la prise de l’arrêté par le bourgmestre et son application. Dans cette optique, on épingle également du côté du Conseil d’État que:"Les difficultés d’organisation auxquelles sont confrontés les responsables du camp et les parents des enfants et des jeunes qui y participent pour se conformer à cette mesure et l’atteinte à la réputation des parties requérantes (les scouts NDLR) constituent des périls graves et imminents."