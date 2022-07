Archie Lee Hooker à la Madelonne

Le line-up blues repoussera également les frontières, le dimanche. Des noms comme Archie Lee Hooker (neveu de Johnny Lee Hooker et son célèbre "Boom boom boom") ou de Bernard Allison (fils du bluesman Luther Allison) raviront les fans du genre. " Bernard Allisson avait déjà joué un set de quatre heures chez nous, lance Claudy Lentz.Il voulait battre son père qui nous avait offert un show de 3h30." Le rendez-vous est donc pris.

D’autres nationalités seront représentées, avec des musiciens français, australiens, allemands, autrichiens, luxembourgeois et même brésiliens. Mais la belgitude ne sera pas oubliée pour l’occasion avec plusieurs artistes de chez nous. " Nous veillons à mettre l’accent sur les musiciens belges de premier plan, ajoute Claudy Lentz.Un bel hommage sera rendu samedi à la musique liégeoise avec Marc Frankinet qui ne proposera que des titres de compositeurs liégeois. On peut aussi citer les Contes d’Alfonsina qui reprennent Charles Trenet en swing et jazzy." L’ensemble du programme est à retrouver sur www.madelonne.be.

Hommage à Yves Teicher

Cette 42eédition du festival de la Madelonne rendra aussi hommage à un artiste belge disparu en avril dernier: le violoniste et comédien liégeois Yves Teicher. Une stèle représentant un violon de 3 m 20 de haut sera inaugurée en sa mémoire. " Yves était un violoniste d’exception et j’ai le sentiment qu’il est mort car on l’a oublié, souffle Claudy Lentz.Il jouait nulle part mais souvent chez nous." Un de ses derniers concerts à Gouvy avait d’ailleurs été filmé et diffusé sur internet. Cette vidéo sera projetée en octobre prochain à Vaison-la-Romaine (France) à l’occasion du festival Georges Brassens, autre artiste qui rime avec la Madelonne.