Les moutons changent de prairie

Eh bien oui, les moutons déménagent!"Après deux années ternies par la crise sanitaire, nous avons décidé de nous installer avec nos moutons et les festivités du patro sur le terrain derrière le complexe sportif, accès via la rue Fernand Neuray", explique Sébastien Peiffer, nouveau président des Bergers de la Gaume. Que le public se rassure, l’accueil sera chaleureux et les animations variées. En voici le descriptif, pour la partie animations du patro Stabushuaia: