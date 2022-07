Construire son propre nichoir en bois durable, c'est possible à la foire agricole de Libramont !

Des objectifs multiples

Cette animation ludique, proposée par le label PEFC (N.D.L.R.: Le programme de reconnaissance des certifications forestières) veut avant tout se faire connaître. Car l’objectif n’est pas simplement de construire et repartir avec un nichoir, c’est surtout une occasion de sensibiliser le public."Le bois (ou le papier) sur lequel est apposé ce label signifie qu’il provient d’une forêt gérée durablement. L’objectif c’est vraiment de sensibiliser le consommateur à ce label et à la gestion durable de nos forêts", nous explique Samuel Oldenhove, le secrétaire général de PEFC.

Une filière de vie

Il faut dire que le bois, et plus généralement les forêts, occupe une place primordiale chez nous."C’est une priorité de gérer nos forêts durablement. D’un point de vue écologique, 2/3 des espèces en dépendent directement et économiquement, ce ne sont pas moins de 21000 personnes qui vivent de cela au travers de leur emploi. Et puis, plus simplement aussi, la forêt est un espace qui appartient à tout le monde. Si les générations futures veulent profiter d’une balade à l’ombre des arbres, cela passe aussi par leur préservation", insiste le secrétaire général de PEFC. D’ailleurs, actuellement, rien que pour la filière bois, une centaine d’emplois est à pourvoir. Des chiffres impressionnants, à l’image également du nombre de nichoirs que le PEFC compte bien construire d’ici la fin de la foire! "On a suffisamment de bois pour produire plus de 800 nichoirs. L’avantage, aussi, c’est que ces réalisations permettront à des centaines d’oiseaux de s’abriter, vivre et se reproduire!", assure Samuel Oldenhove. En mêlant l’utile à l’agréable, on peut visiblement boucler la boucle. Rendez-vous au village de l’agriculture dans le hall 3 (l’étage au-dessus du hall 1) pour découvrir cet espace.