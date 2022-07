Camps de jeunesse: le respect des règles, la base

«Pas un problème rochois»

Y aurait-il un après? Le bourgmestre rochois le pense et le souhaite d’ailleurs:"Cela ne concerne pas que La Roche-en-Ardenne. Je pense qu’il faut une réflexion globale sur l’accueil des mouvements de jeunesse et le respect des règles", dit-il ajoutant:"Mais il n’est pas question de serrer la vis. Et ici, je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne s’agissait pas d’une sanction mais bien d’une mesure qui était prise car les règles n’étaient pas respectées. Ces règles, elles existent, et tous doivent s’y conformer." Il épingle d’ailleurs la bonne tenue de la grande majorité des camps présents dans sa commune.

Rien de communautaire

Par ailleurs, le bourgmestre affirme qu’il n’y a rien de communautaire dans son attitude même s’il reconnaît que certains voudraient que ce soit le cas ou souhaiteraient que le débat glisse sur ce terrain. Il aurait agi, avance-t-il, de la même façon si le camp avait été francophone."Notre sens de l’accueil n’est plus à démontrer, et nombreuses sont les personnes qui viennent chez nous qui sont originaires du nord du pays. Mais une nouvelle fois, lorsque les règles au niveau du bruit, de l’environnement, de l’hygiène et de la tranquillité publique ne sont plus respectées, il faut prendre ses responsabilités."Le camp se terminant fin de semaine, Guy Gilloteaux veillera à ce que tout se passe pour le mieux d’ici là. Lui qui, en onze années de mayorat a, pour la première fois, pris une telle mesure radicale à l’égard d’un camp de jeunesse.