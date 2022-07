Bertogne : des bornes de recharge seront installées place du Commerce

Bornes de recharge électrique

Les élus ont voté à l’unanimité le bon d’achat de bornes de recharge électrique, via le Pollec. Ainsi, une borne permettant de recharger deux voitures et une borne pour vélos seront installées sur la place du Commerce à Bertogne, près du distributeur de pizzas. Pour une voiture, il faudra 40 minutes pour une recharge complète . "De quoi manger une pizza pendant que votre véhicule recharge", note, avec sourire, l’échevine Gretel Dequae-Schrijvers. Coût de l’opération, 62 000 €, dont 50 000€ de subsides.

PIC et PIMACI, quid?

C’est le point qui a fait l’objet de plus de discussions. Surtout avec la nouveauté qu’est le PIMACI, pour Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité. L’administration a dû rentrer des fiches pour des projets liant la mobilité à pied, à vélo et/ou en transports en commun, dans le but de moins utiliser la voiture. Si le collège a rentré des projets comme des trottoirs vers des abris de bus ainsi qu’une piste cyclable entre Gives et Fays (sur la route existante, ce que la minorité a critiqué), le doute plane sur la finalisation de ces projets. Car si la Commune peut compter une subvention de 110 000€ (au moins 60% du coût total), elle a dû remplir des fiches pour quatre fois plus."car le ministre Henri doit discuter avec ses collègues, a indiqué Éric Demeuse.Mais c’est un plan qui est bien plus adapté au milieu urbain que rural. Nous avons suivi des conseils et cherché pour tout remplir, même si nous ne sommes pas à 100% pour tous les projets. Ce n’était pas évident."Le Plan d’Investissement Communal (PIC) 2022-2024 a amené un débat sur le type de travaux pour les routes communales. La majorité préférant de nombreux travaux d’entretien là où la minorité veut des travaux en profondeur (et moins nombreux) pour faire face au charroi actuel. La minorité s’est abstenue sur ce point PIC-PIMACI.

Consultation populaire?

Louis Vaguet (min.) a demandé quel était le suivi pour la pétition en vue d’une consultation populaire (et qui a récolté le nombre de signatures nécessaires). "Nous en parlerons en collège après la séance de ce soir (NDLR : mercredi soir),nous avons 30 jours pour vous répondre, mais il ne vous faudra pas attendre ce délai,a répondu le bourgmestre Jean-Marc Franco.Actuellement, je ne peux pas en dire plus."

Traversée de Longchamps

Le mayeur Franco a également profité de la séance pour annoncer que les travaux du centre de Longchamps vont commencer le 9 août. Le début d’un important chantier, dont le dossier a été lancé voici plusieurs années.