Trois jours de fête

Les 29, 30 et 31 juillet, le village de Lamorteau (Rouvroy) sera en fête pour la 10e fois. Organisées par le Comité des fêtes et le Club des Jeunes, les festivités de cette édition anniversaire débuteront le vendredi avec le tour du village en musique avec l’Harmonie, suivi par le bal d’ouverture-soirée mousse avec DJ Kelly. Le bal de la fête : dance baloon et la soirée cruche + Get27 Party se tiendront quant à eux le samedi soir.