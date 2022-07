Mansuétude pour une situation familiale compliquée à Messancy

"J’ai juste voulu la protéger, il hurlait et la menaçait avec un couteau en main. J’en ai ras le bol de cette situation. J’ai mis mon frère au sol, j’ai dit à ma mère de rentrer chez elle. Puis, je me suis assis sur lui pour l’immobiliser jusqu’à l’arrivée de la police. Aujourd’hui, je me retrouve au tribunal parce qu’il dit que je l’ai blessé en le faisant tomber."

Le frère qui a mal tourné a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits similaires, dont dix mois de prison lors de la dernière condamnation.

Lors de l’instruction d’audience, la représentante du ministère public, la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand avait requis six mois supplémentaires aux sanctions accumulées précédemment.

Il soigne maintenant des chevaux dans le sud de la France

Le principal prévenu s’était fait représenter par son avocate Dorothée Kauten:"Contrairement à ses premières déclarations, il reconnaît aujourd’hui les faits. Il a coupé les ponts avec sa famille et s’est installé dans le sud de la France où il soigne des chevaux. Cela ne sert à rien de charger la baraque des peines."

La juge Patricia Devaux a suivi les requêtes des avocats:"Vu la situation qui semble stabilisée, la dernière peine de dix mois avec un sursis probatoire de trois ans est suffisante. Quant au frère qui invoque la légitime défense, elle ne peut être considérée comme établie et lui être accordée, mais il bénéficiera d’une suspension du prononcé pour une période de trois ans."