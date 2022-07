La grande fête du monde rural rouvre ses portes (vidéos)

Le président ne s’en cache pas. En réponse à toutes les vicissitudes de ces derniers mois, à toutes les crises qui frappent aujourd’hui la société tout entière, il veut, avant tout, que ces"grandes retrouvailles du monde rural se transforment en une fête à laquelle nous convions tous les amoureux du monde rural, mais aussi tous les autres, une fête où la magie se mêle à la convivialité".

Ce matin, quand ils gagneront les "faubourgs" libramontois, bien sûr que nombre de visiteurs s’étonneront déjà en découvrant tous les aménagements routiers effectués depuis leur dernière foire.

Nul doute également qu’après avoir franchi l’entrée du champ de foire, beaucoup se diront que leur mémoire leur joue des tours.

Nouvelles configurations

Difficile parfois de remettre un nom sur un copain disparu des radars depuis trois ans, d’autant que souvent, le fameux confinement a modifié la silhouette de ce dernier, sans compter que chez les quinquas, voire déjà les quadras, la couverture crânienne n’a, parfois plus rien de comparable ou qu’une barbe grisonnante a fait son apparition.

Difficile surtout de trouver ses repères. Surtout dès l’instant où comme d’habitude, rendez-vous a été donné à Jules et à sa famille à l’Ardenne Joyeuse, mais que visiblement, cette dernière s’est volatilisée…

Rassurez-vous! En aucune manière, il ne s’agit d’un mirage, ainsi que le confirme Jean-François Piérard."Pour son retour, la foire affiche bien des modifications, dit-il.La plus importante concerne effectivement son agencement. Nous avons élargi les allées, augmenté sensiblement les espaces communs et de détente, de manière à fluidifier au maximum le trafic, à offrir aux visiteurs des zones où ils peuvent s’asseoir et se reposer."

Dans cette optique, l’Ardenne Joyeuse et ses stands, tous dédiés aux produits de terroir, sont désormais installés juste à côté du jumping. Ils ont quitté l’asphalte pour une pelouse à faire pâlir d’envie les jardiniers de Wimbledon.

Itou pour la "ferme enchantée", installée aux abords du vaste chapiteau abritant le restaurant de Michel Boreux. Cette ferme éphémère propose aux familles des animations, mais aussi la découverte de différentes races d’animaux.

Avec près de 800 exposants sur le site, 790, précise le président, cette édition accuse une diminution sensible (une quarantaine), due à la conjoncture économique actuelle, mais cela n’enlève rien à un programme plus dense et éclectique que jamais.

Rien d’étonnant dès lors à ce que, pour certains visiteurs, les jours de foire à Libramont soient synonymes de leurs vacances. Cette année, ceux-ci ont gagné le gros lot: leurs vacances sont prolongées de deux jours…

Kevin De Bruyne a retrouvé ses marques

Martin Chisogne, surnommé Kevin De Bruyne, est l’un des rares étudiants à avoir déjà travaillé à la foire.

Martin, Kevin pour vos potes de la foire, heureux de retrouver cette dernière après deux éditions annulées?

J’étais impatient d’y revenir. J’y avais déjà travaillé à deux reprises. Je gardais surtout le souvenir de 2019. Avec les autres jobistes, on avait constitué une vraie famille.

À 21 ans, vous faites figure d’aîné et êtes l’un des rares rescapés de l’édition précédente?

Je ne m’y attendais pas. Ça m’a même donné un coup de froid le premier jour. Nous ne sommes plus que trois ou quatre anciens. Tous les autres jobistes sont des étudiants de 16, 17 ans, mais tout se passe bien. Quant à mes amis, soit ils travaillent, soit ils ont repris le job de vacances qu’ils avaient trouvé l’année dernière.

Qu’est-ce qui vous attire à la foire?

Je suis un voisin de la foire. J’habite à Saint-Pierre. J’y ai mis les pieds dès mon plus jeune âge. Plus tard, j’ai eu envie de vivre l’événement de l’intérieur. Je dois avouer que j’ai d’emblée été impressionné. Ici, le moindre détail a son importance. Mais ce qui me fascine le plus, c’est la réaction des enfants. On dirait qu’ils ont des étoiles dans les yeux.

Au service technique de la foire, le boulot n’est, pourtant, pas de tout repos?

Mais le travail est très varié. Cela va de la remise en ordre du site à la préparation des emplacements, à l’installation des stands, du mobilier, des barrières Nadar, des drapeaux, à l’approvisionnement de chaque stand. Durant la foire, le soir, après la fermeture, il s’agit aussi de veiller à ce que tout soit parfait pour le lendemain. Et puis, on ne conçoit pas le job sans repasser par la kermesse.