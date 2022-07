Julien Lapraille et Jérôme Martiny organisent une marche gourmande près de Bastogne, avec plusieurs personnalités

"Sur un parcours de 7 à 8 kms à travers la forêt et la campagne ardennaise, les marcheurs pourront déguster les aliments et boissons de six producteurs locaux présents sur le parcours,explique Julien Lapraille.Le soir venu, un repas cochonnailles sera servi aux marcheurs dans l’écurie spécialement aménagée pour l’occasion. Le but est vraiment de mettre en avant les producteurs locaux à travers leurs produits, de faire découvrir les paysages ardennais, et surtout de passer un moment convivial avec les personnalités présentes".

Cette marche, d’une durée approximative de 3 heures, sera rythmée par 6 stands qui jalonneront le parcours avec à leur bord différents artisans locaux qui feront déguster leur(s) spécialité(s) aux marcheurs (bières spéciales, fromage, vins belges, apéritif, dessert, jus de pomme…). Et le soir, au repas cochonnailles, les gens pourront s’inviter à la table des personnalités. La liste de ces dernières a été communiquée: Mamie de Gembloux, fidèle acolyte de Julien Lapraille à travers les vidéosMamy et Julien; Anne Ruwet, journaliste sportivesur RTL -TVI; Thibaut Roland, coprésentateur de l’émissionOn n’est pas des pigeons; Vanessa Matagne, présentatrice météo sur la chaîne RTL; Renaud Rutten, célèbre humoriste liégeois; Mickael Miraglia, présentateur au sein du groupe RTL.

D’autres noms devraient être encore dévoilés sur la page Facebook de l’événement "Marche Gourmande Bastogne".

Pack complet (parking + marche + souper cochonnailles): Adulte, 60 €; enfants de 12 à 16 ans, 40 €; enfants de 6 à 12 ans, 12 € et gratuit pour les enfants de – de 6 ans. Départ entre 11h et 15h, toutes les 15 minutes. Infos et inscriptions à marchegourmandebastogne@gmail.com ou 0498/54 22 00.