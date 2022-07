Des propos racistes inadmissibles tenu par un huissier à l’égard d’un prévenu à Arlon

Le jugement de la juge Patricia Devaux est implacable. Un huissier, fort de sa mission et de la loi qui la lui confère, n’a pas tous les droits."Les propos racistes et le tutoiement utilisés par l’huissier sont inadmissibles,indique-t-elle.Ils sont confirmés par des témoins. Ils ont été ressentis à juste titre comme dégradants et peuvent expliquer l’état d’énervement du prévenu."