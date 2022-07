Aubéri Longrée, de Lottert, préfère les planches au barreau

"Je suis tombée dans une famille où il est quasi obligatoire de faire des études de droit,entame Aubéri.Papa, maman, mon frère et ma sœur, qui termine son mémoire cet été, ont suivi la filière, c’est dans l’ADN familial. Comme aînée de la fratrie, il était évident que je ne pouvais pas y échapper. Pourtant quand j’étais ado, pendant mes secondaires à Saint-Benoît-Habay, puis à l’ISMA, ce qui m’intéressait c’était l’histoire, particulièrement celle de la Seconde Guerre mondiale. J’avais d’ailleurs rejoint l’ISMA qui offrait une option avec 4h d’histoire par semaine. J’embêtais mes parents quand on partait en vacances. Je me souviens que je leur avais fait faire un détour par Dachau avant de rejoindre notre station de ski pour y visiter les camps de concentration."

L’étudiante, appliquée et studieuse, a réussi sans problème ses années universitaires jusqu’à la dernière où elle a dû repasser quelques examens en août."En préparant, cette seconde session, je me sentais mal,se souvient Aubéri.J’avais l’impression de faire quelque chose qui n’avait pas de sens pour moi. C’est comme si j’étais enfermée dans une boîte, sur un chemin tracé qui ne me convenait pas. Le soir, je ne trouvais pas mon sommeil, réfléchissant à ce qu’allait devenir ma vie, paniquée à l’idée de la réaction de mes parents quand je leur annoncerais ma décision de changer de voie. En plus je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire."

Un soir, comme une ampoule qui s’allume au-dessus de la tête d’un personnage de bande dessinée, les pensées grises d’Aubéri se sont illuminées d’un feu d’artifice:"Je sais ce que je veux faire, je veux devenir comédienne."Restait à se lever le lendemain matin et pour annoncer à la table du petit-déjeuner familial:"Maman, papa, je vais vous décevoir, mais je ne serai pas juriste, je vais m’inscrire à Bruxelles au Cours Florent."

À sa grande surprise, maman Valérie et papa José-Benjamin n’ont pas avalé leur café de travers et ont accueilli avec enthousiasme la décision de leur fille aînée."Je ne leur en serai jamais assez reconnaissante,poursuit Aubéri.Ils ont compris que l’épanouissement de leur fille passait par autre chose que ce qu’ils avaient imaginé."

À la découverte du théâtre au Cours Florent

Le célèbre Cours Florent créé à Paris par François Florent en 1967, et dirigé aujourd’hui par Frédéric Montfort, est considéré comme le nec plus ultra dans le milieu du théâtre. Sur une période de trois ans, il propose désormais de former des acteurs dans trois autres campus: Bruxelles, Montpellier et Bordeaux. La pédagogie et les programmes sont identiques sur tous les campus de la célèbre école.

"L’idée de faire du théâtre m’est venue très tardivement,continue Aubéri.La première année à Bruxelles, j’ai découvert des façades de cet art que je ne connaissais pas. Aujourd’hui, brevetée après mes trois ans, je ne regrette rien, je suis parfaitement intégrée. C’est ça que je veux faire, même si je sais que ce ne sera pas facile. Devenir comédienne professionnelle sera un long combat. Je pourrais travailler dans une grosse boîte de la finance, chaque jour de 8h à 17h, avoir un beau salaire et une belle voiture. Au lieu de ce confort, je vais m’installer à Bruxelles dans un kot d’étudiant, continuer à rouler dans ma petite voiture, probablement prendre un boulot à mi-temps pour assurer l’essentiel. Je ne choisis pas la solution de facilité et du confort, mais celle qui me permettra de me lever chaque matin pour aller travailler dans un domaine qui me donne le sourire aux lèvres."