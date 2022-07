Lierneux : le RAVeL anime une nouvelle fois les débats au conseil

Tarmac

De tarmac, il en sera encore question lorsque le débat dévie vers l’aménagement, sur ce RAVeL, d’une zone où charroi et mobilité lente devront cohabiter. Point déjà évoqué lors de conseils précédents. Fabrice Léonard (min.) n’est pas tendre."J’ai du mal à suivre, on s’y perd".Pour lui, beaucoup d’éléments techniques ne sont pas pris en compte, enchaînant:"On est déjà court sur le plan financier. C’est le directeur financier qui le dit."L’argument financier est démenti directement par le mayeur Au moment du vote, Fabrice Léonard résume la position de son groupe: "Tant que les données ne sont pas à jour et que nous n’avons pas de garanties que ce que vous annoncez sera réalisé, ce sera non".Le geste suivra la parole avec un "non" de la minorité sur ce dossier.

«Sauver les meubles»

Le RAVeL se réinvite un peu plus tard dans la soirée, lors de l’analyse des projets PIMACI, pour Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité. Là, Sébastien Lesenfants peste contre le fait qu’une fiche soit consacrée au dit RAVeL:"La Ravel, c’est déjà 1200000 € et vous venez encore ici avec 200000 €. Vous n’avez pas assez pour votre RAVeL et vous essayez de sauver les meubles!"Le bourgmestre dément là aussi et rappelle que le dossier est largement subsidié. Ce ne sera pas le seul grief de la minorité dans ces dossiers PIMACI. Sur la forme, Fabrice Léonard estime que la CCATM qui avait produit un énorme travail dans ce cadre n’a eu aucun retour des choix opérés. André Samray, qui se félicite également du travail de cette CCATM, avance:"On n’en sait malheureusement pas tout faire et il faut faire des choix. Le travail de la CCATM n’est cependant pas perdu. D’autres plans sont prévus dans le futur."La minorité votera contre les projets PIMACI.