Cinquante ans pour les 3x20 d’Amberloup

C’est en 1972 qu’a été créé le comité de l’amicale des 3 x 20 d’Amberloup (Sainte-Ode)."Alfred Pereaux, membre fondateur, avait récolté de l’argent dans les maisons du village pour la saint Nicolas des enfants et des personnes âgées, rappelle Brigitte Mottet, la responsable actuelle.Cet argent a été remis à Evence Gillet, qui est devenu le premier secrétaire du club. Émilien Pinson a alors été élu premier président. Se sont alors succédé à la présidence Omer Dubuisson, Lucie Sion, Albert Sion, Paul Barnich, Paula Krack, Nicole Georges et donc aujourd’hui Annick Paulus et Brigitte Mottet."