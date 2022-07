François Kinard : « Si les élus MR sont exaspérés que j’intervienne au sujet de Vivalia, je les invite à démissionner ! »

Le bourgmestre a également rappelé qu’il attend toujours un rendez-vous avec des représentants de Vivalia pour que ceux-ci viennent effectuer une présentation détaillée lors d’une prochaine séance du conseil. « Notre volonté est de pouvoir mettre en exergue les pour et les contre de manière objectivée. Il est temps de remettre à jour et de comparer réellement les études concernant le projet de Vivalia 2025, à savoir celle d’un hôpital unique Centre-Sud, versus celle d’un réseau hospitalier (...) », ajoute-t-il.

« Les réunions de Vivalia ? Du blabla ! »

François Kinard n’a d’ailleurs pas caché sa volonté de se diriger justement vers un projet de synergies avec des hôpitaux transfrontaliers en France ou au Grand-Duché de Luxembourg. Le bourgmestre d’Aubange est aussi revenu sur les critiques émises quant à ses participations aux réunions de Vivalia. »Dans toutes les réponses du MR que nous avons pu lire et qui n’apportent rien au fond du débat que j’essaie de construire, celle de la remise en question de ma participation à certaines réunions me fait doucement rire. Sachez que, comme toujours, j’ai préparé ces questions en collaboration avec les élus des communes du sud (...) De plus, quand je n’ai pas d’autres réunions obligatoires en parallèle aux réunions de Vivalia, j’y participe mais il m’est triste de constater, que je sois présent ou non, que les réponses sont toujours du même acabit, à savoir du blabla ! », peste-t-il.

Il continue son discours en ajoutant qu’il serait préférable de donner des perspectives aux employés et patients; ceux-ci étant « trop peu écoutés » selon lui. »La demande d’informations proposée (...) dans l’enceinte de notre conseil communal est naturelle, simple, précise et légitime (...) Si ces Messieurs, je cite, sont exaspérés que j’intervienne (...) et ne se sentent pas capables d’assumer et de s’essayer une fois dans leur carrière à un petit exercice de démocratie, alors je les convie tout simplement à présenter leur démission de tous leurs mandats dès demain car je continuerai à le faire avec force et avec vous! S’ils le font, il est certain que la vieille politique politicienne particratique dépourvue de logique et de fond en prendrait un sacré coup! », terminera-t-il.