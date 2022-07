Saint-Léger : Une soirée de fête nationale dont on se souviendra!

La présidente de l’ASBL du Centre sportif a, quant à elle, mobilisé les bénévoles des clubs de basket, de volley, de mini-foot, de foot et du syndicat d’initiative pour faire de cette soirée un réel succès.

Les lumières installées dans les arbres à l’arrière de la scène, qui était montée à proximité du Lac, ont donné ce petit côté magique en plus à la fête.

Pour animer la soirée, l’échevin Fabian Forthomme avait choisi de faire confiance à trois groupes régionaux et le public n’a pas été déçu. D’entrée de jeu, le premier groupe, les "Throwback collective band", a su donner le tonà cette soirée musicale très attendue par un public venu en nombre. Un peu plus tard, l’ambiance est montée d’un cran avec une prestation de qualité et de convivialité des "Triplay" et la famille Ughi, avant que la scène n’accueille enfin les "Sixtoufailles" pour clôturer la soirée en beauté.

Deux regrets, tout à fait indépendants des organisateurs: la drache nationale qui s’est invitée, mais n’a heureusement pas repoussé les spectateurs, et le feu d’artifice annulé: " c’est dommage mais c’est une sage décision du bourgmestre Alain Rongvaux, il y avait trop de risques autour du site à cause de la sécheresse ", explique Monique Jacob qui précise que tous " les bénéfices de cette soirée sont répartis entre les clubs participants".

La formule est excellente, elle est retenue et le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain!