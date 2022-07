Avec plusieurs interrogations dans le chef du comité local "Entente et Loisirs" qui, pour la 27efois, mettait sur pied cet événement dont la réputation dépasse largement les frontières de la commune.

Ces interrogations étaient de plusieurs ordres.

Exposants satisfaits

La première, essence même d’un tel marché couplé à une brocante, les exposants allaient-ils répondre favorablement à l’invitation? Chargé des relations avec ces derniers et trésorier de l’association, Jean-Marie Prévôt nous confie: "Nous pouvons être satisfaits. Une centaine d’exposants ont fait le déplacement. Certes, cela fait une dizaine en moins que les autres années mais c’est une tendance qui se ressent un peu partout dans ce type d’événement. Des premiers retours enregistrés, ces exposants étaient contents sur le plan de leurs ventes et ont mis également en avant le très bon accueil reçu chez nous."

Public au rendez-vous

Autre interrogation, celle du retour du public. Là, pas de doute. Dès le matin, les parkings étaient pris d’assaut. Le monde est venu de partout. Locaux mais également touristes ou amateurs du genre ont, sous un soleil de plomb, déambulé dans les rues du village. "Plus de 3800 entrées payantes ont été comptabilisées. C’est dans la tendance des bonnes années", poursuit Jean-Marie Prévôt. L’ambiance festive qui a fait le succès de la manifestation était également présente avec, notamment, la présence de plusieurs orchestres. Derrière ce succès se cache le travail de toute une entité mais pas seulement: "Nous pouvons compter sur la présence de bénévoles de Samrée mais également de l’extérieur du village. Que tous soient remerciés car sans eux, il n’y aurait pas de marché".

Au total, ils étaient plus d’une centaine à être sur le pont non seulement ce dimanche mais également pour le montage et le démontage des infrastructures. La face cachée d’un événement qui, ce dimanche, a signé un retour gagnant.