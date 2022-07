Réouverture des débats au procès de Philippe Lempereur, qui s’est épanché sur les réseaux sociaux?

Or le jugement de son procès pour violences et harcèlement sur ce co-accusé et sur sa compagne est actuellement en délibéré et devrait être prononcé par le juge André Jordant, le mois prochain, le 10 août. Dans le même message, Philippe Lempereur prête à son co-accusé d’avoir des comportements délictueux pour lequel il n’est pas poursuivi (ils sont tous les deux poursuivis pour coups et blessures et pour harcèlement) et d’être"un voleur de bois". Il lui reproche en outre d’avoir politisé le débat en choisissant un conseil qui est"le fils d’un opposant politique au conseil communal de Saint-Léger"et assure"qu’il continuera à publier"quoi qu’il arrive.

En fonction de ces éléments, produits par sa défense, le tribunal a le pouvoir de rouvrir ou pas les débats.

Des menaces déguisées contre Dimitri Soblet?

Par ailleurs, Maître Soblet a reçu un message personnel de Philippe Lempereur.

Il l’interprète comme des menaces et le jet d’un sortilège. De manière distincte, il estime que sa tranquillité a été atteinte et a demandé au parquet du procureur du roi, d’ouvrir une information pénale.

À noter que les délits sur les réseaux sociaux sont passibles, non pas du tribunal correctionnel, mais bien de la Cour d’assises.