Pierre et Marie-Louise mariés depuis 65 ans

C’est à Dinant que le 13 juillet 1957, Pierre (86) et Marie-Louise (85) Michel-Hardy se sont mariés. Mais ils ont bien vite quitté la vallée de la Meuse, pour venir s’installer à Sélange (Messancy) travail oblige. C’était il y a 64 ans. Lui après un apprentissage des métiers du bâtiment est devenu peintre. Il a exercé avant le service militaire effectué à Florennes mais, au retour, a décidé qu’il ferait carrière au Grand-Duché ! Le premier emploi (5 ans) chez Geimer à Clémency, sera suivi d’autres contrats chez les frères Theis à Kelhen et finalement à Steinfort. Il a été pensionné à l’âge de 57 ans. Son épouse s’est occupée de la maison agréablement aménagée puis des enfants adoptifs Sandra et Sabrina. Kévin et Amélie sont arrivés plus tard.