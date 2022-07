Partenariats avec l'hôpital d'Esch (L): Franz Clément le suggère

Franz Clément: «Les bien-pensants du côté belge…»

Voici ce qu’a écrit Franz Clément.

"Certains tirent à boulets rouges sur le bourgmestre d’Aubange en raison de ses prises de position relatives au futur hôpital de Houdemont. François Kinard a pourtant le courage de dénoncer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, surtout en ce qui concerne l’opacité des contributions communales à fournir envers le futur hôpital de Houdemont.

Autre réflexion: à Esch-sur-Alzette, on est en train d’élever un nouveau complexe hospitalier: le "Südspidol". Je constate que chez les bien-pensants du côté belge, on n’envisage même pas une alliance avec cette nouvelle structure, de manière à en faire un complexe hospitalier transfrontalier comme il en existe un entre la France et l’Espagne. Cela montre l’étroitesse d’esprit de certains responsables politiques belges.

Il est vrai qu’avec un hôpital transfrontalier (qui pourtant aurait le mérite de régler le problème de l’attractivité exercée sur le personnel infirmier par le Grand-Duché), on ferait l’impasse sur des mandats d’administrateurs et sur des jetons de présence lors des réunions de gestion de la structure…"

Pas de partenariat avec le Grand-Duché

Comme chaque opinion est libre, nous publions volontiers l’avis de M.Clément. Mais il faut tout de suite préciser que jusqu’à nos jours, jamais l’État grand-ducal ni les hôpitaux luxembourgeois n’ont été intéressés par des partenariats avec les hôpitaux publics belges de la province de Luxembourg.

À ce stade, aucun contact officiel ou officieux n’a jamais eu lieu entre les hôpitaux du Grand-Duché et ceux de Vivalia en Belgique, sauf lors de la gestion de la crise sanitaire Covid depuis deux ans ou dans le cadre de transfert (rares) de patients de la Belgique vers le Luxembourg.

Opacité?

À la direction de Vivalia, l’accusation d’opacité pour l’apport de chaque associé communal a du mal à passer par ailleurs.

"Les associés communaux et provinciaux ont été éclairés de manière détaillée lors de l’AG fin juin suite aux questions posées par les représentants des communes d’Arlon et Aubange.

J’ai expliqué clairement comment nous réagirions en cas d’augmentation avérée des prix (qui, rappelons-le, seront fixés dans 12 à 18 mois et pas aujourd’hui)" , précise Yves Bernard, directeur ff. avant l’entrée en fonction de Pascal Mertens début septembre.

La direction de Vivalia répondra aux deux seuls courriers et demandes qu’elle a reçus sur le sujet, ceux des communes d’Arlon et Messancy.