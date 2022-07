Président de l’ASBL J. Promotion, Jules Parmentier justifie ce changement d’adresse:"On souhaitait développer le festival, en proposant des activités en plusieurs endroits. Ce n’était pas possible dans l’entité de Durbuy. On a contacté la Ville de Marche, qui s’est montrée partie prenante. Nos deux autres partenaires sont le Lions club de Marche et le club CSA de Hotton-La Roche. Si cette première est une réussite, Marche City aura peut-être un avenir."

Concerts de musique country, camp western,…

Un festival qui célébrera ses 30 ans, aux rythmes, il va de soi, de la musique country."Des groupes belges et étrangers se succéderont sur deux scènes situées place aux Foires et place de l’Église", précise Jules Parmentier.

De nombreuses autres animations replongeront également les visiteurs à l’époque du western américain et de ses cow-boys. Un camp western prendra place au parc van der Straeten. Alors que des véhicules US, dont bon nombre de camions, envahiront la place de l’Étang. Où sera aussi offert, depuis ceux-ci, un show son et lumière, vendredi et samedi à 22h.

Tirs à blanc, attaque de banque,….

Sans oublier des démonstrations de danses, au cours desquelles les danseurs bretons de Pow Wow vous inviteront à emboîter leurs pas. Et dimanche, une messe country en chansons.

"À noter aussi la présence de Western City, de Chaudfontaine, qui quittera exceptionnellement son ranch,ajoute Jules Parmentier.Une dizaine de ses membres proposeront des tirs à blanc, autorisés par la Commune bien sûr, reconstitueront une attaque de banque et d’autres choses encore."

L’entrée à l’ensemble du festival est entièrement gratuite durant les trois jours. Cow-boys, musiciens et autres bandits vous attendent vendredi et samedi de 11h à 23h, et dimanche de 11h à 20h. Sachez aussi que vous pourrez vous garer, gratuitement aussi, sur le site de l’athénée royal, où 500 places seront disponibles.

Plus de renseignements: www.country-western.be