Marie-Elise Meyers célèbre 60 ans de peinture avec une expo à Houffalize

D’Anvers à Rachamps

Depuis, on ne compte plus les toiles réalisées par l’artiste et les médailles récoltées partout en Europe. Originaire d’Anvers, elle a exprimé son don à travers des portraits (familiaux ou non), des autoportraits (dont un en Charlie Chaplin) ou encore des natures mortes. Dans les années 1970, une rencontre amoureuse la conduit vers le monde de la chasse et vers l’Ardenne. " Avec mon compagnon, nous avons acheté une maison à Rachamps, près de Bastogne. Le paysage de la région m’a donné des frissons. Voir le lever et le coucher du soleil depuis ma maison, que demander de plus pour une artiste?"

La Bataille des Ardennes

En s’imprégnant de son nouvel environnement, Marie-Elise a abordé un nouveau thème: la bataille des Ardennes. Ses toiles de Patton, de McAuliffe ou des GI’s américains dans les bois de Bastogne ne sont plus à présenter. Ces réalisations en lien avec l’offensive von Rundstedt l’ont conduite à des moments désormais gravés dans sa mémoire. " En voyant mes peintures à l’hôtel de ville de Bastogne, certains vétérans se sont mis à pleurer. Ils m’ont dit: “c’est la plus belle chose que la Belgique nous a offerte”."

La peinture a été et reste un important vecteur de rencontres pour Marie-Elise. Que ce soit en Espagne, où des chants catalans célébraient l’artiste venue exposer, ou en Égypte, au contact de Sœur Emmanuelle. Ses thèmes sont variés: la famille, les artistes, l’humanitaire, la symbolique ou encore les guerres.

En 2014, un de ses tableaux reçoit la médaille "Art for Peace" de la Schengen Foundation. Il représente la détresse des familles ukrainiennes secouées par l’invasion russe en Crimée. Un sujet encore bien d’actualité pour le moment. En 60 ans de peinture, Marie-Elise aura donc touché à tout, mais aussi touché beaucoup de monde. Sa passion, elle l’a transmise à sa fille Maryse, désormais grande restauratrice de tableaux. L’ensemble de son œuvre, parfois malicieuse, est à découvrir ou redécouvrir jusqu’au 15 août prochain à Vayamundo, à Houffalize, où plus de soixante tableaux sont exposés depuis vendredi.