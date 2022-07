Marie-Anne Gillet expose du 2 au 10 août à La-Roche-en-Ardenne

Née dans l’actuelle commune de Tenneville, elle aime, depuis son plus jeune âge, dessiner. Adulte, elle découvre ensuite les différentes possibilités que donne la peinture. Huile, couteau ont ses préférences. Elle décide de se perfectionner, de découvrir ces techniques d’expression. Plusieurs stages la confortent dans ces modes d’expression où elle acquiert une réelle maestria. Sur le plan de l’inspiration, Marie-Anne Gillet est "multifacettes," pour ne pas écrire "multipalettes." Elle immortalise des paysages, "ses" paysages issus de sa région ardennaise, sans pour autant négliger le contemporain où les couleurs et les formes s’entrecroisent. Ces univers seront à découvrir en "La Galerie sous l’église" de La Roche-en-Ardenne du 2 au 10 août, de 14h30 à 18h30 ou sur rendez-vous. Le titre de l’expo "Jour et nuit" dévoile, sans trop en dire, ce que le visiteur pourra apprécier.

www.peintre-de-paysages.be